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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
28.07.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Adalar'a alınmayan atlar 4 kamyonla Kocaeli'ne götürüldü. Mahalleli tepki gösterince geri gönderildiler

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Adalar'a alınmayan atlar 4 kamyonla Kocaeli'ne götürüldü. Mahalleli tepki gösterince geri gönderildiler

İSTANBUL’da Adalar’a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz’da bekletilen atlardan 60’ı, kamyonlara yüklenerek Kocaeli’ne getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul’a geri götürüldü.

İstanbul Adalar’da faytonlarda çalıştırılmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirilen 222 at, Aralık ayından bu yana Adalar’a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz’da bekletiliyordu. Atların getirildikleri yerlere geri götürülmesine karar verilmesinin ardından dün biri resmi plakalı 4 kamyona bindirilen 60 at, Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi’ne getirildi

Burada kamyonları gören mahalle sakinleri, atların indirilmesine izin vermeyerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından atların Körfez’e kaçak olarak getirildiğini tespit etti. Konu hakkında ekiplerden telefon ile bilgi alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, atların izinsiz bir şekilde getirilmesi ve ilçede yaşayabilecekleri bir ortam olmaması sebebiyle atların geldikleri yere geri gönderilmesi talimatı verdi. Talimat üzerine atları taşıyan biri resmi plakalı 4 kamyon, jandarma nezaretinde Eski İstanbul Yolu’nu kullanarak İstanbul’a geri döndü.

Körfez’de atların yaşamlarına olanak sağlayacak tesis bulunmadığını söyleyen Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Atların geleceği yönünde bizim de bilgimiz yoktu. İstanbul’dan geldikleri söyleniyor. Biz bakacak tesisimiz ve yaşamalarına olanak sağlayacak ortamımız olmadığı için kabul etmedik. Geldikleri yere geri gönderilmesi yönünde talimat verdik. Herhangi bir hastalık veya salgın taşıdıklarına dair bir bilgimiz yok. Yasal olarak bunu bizim kabul etme yetkimiz olmadığı için geldikleri yere geri gönderilecekler" dedi.

Adalara alınmayan atlar 4 kamyonla Kocaeline götürüldü. Mahalleli tepki gösterince geri gönderildiler

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