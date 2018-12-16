Açtıkları çukurları mezar edeceğiz

Erdoğan, Denizli’deki toplu açılış töreninde şunları söyledi:

HAYAT ŞARTLARINI YÜKSELTECEĞİZ

“İnşallah her geçen yıl ülkemizi daha ileriye götürecek, milletimizin hayat şartlarını daha da yükselteceğiz. Türkiye’nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece anamuhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve laldir. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var. O da AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırmak, iftira atmak, çamur atmaktır. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye’yi dünyaya şikâyet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar. Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar’a girdik mi? Girdik. Karacak’a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz, mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hâlâ öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et, biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz. Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Afrin’i yaptık mı? Yaptık. Sincar’ı yaptık mı? Onu da yaptık. Nerede bir sıkıntı varsa, orada biz olacağız.

CHP’nin başındaki zat, bütçe görüşmeleri için çıktığı kürsüde, hepsi de yalan, yanlış, uydurma olan bir sürü zırvayı peş peşe zırvaladı, yalancı. Ben bu zatı muhatap almayacağım ama halkım bazı gerçekleri bilsin istiyorum. Öyle senin dönemindeki gibi kuyruklarda ölenler yok. Hastanenin morguna rehine olarak alınanlar yok. Onlar senin genel müdürlüğündeydi. İlacını alamıyordu benim vatandaşım ama şimdi ilacını hastanenin eczanesinden almasına gerek yok, istediği eczaneden gidip ilacını alabiliyor.

YARGININ İTİBARI YÜKSELİYOR

Geçmişte, önce vesayet güçleri ardından FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemimiz, her şeye rağmen milletimizin gönlündeki müstesna yerini korumaya devam ediyor. Vesayetten ve FETÖ’den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ülkemiz ve yargımız böylesine bir ölümcül virüsten temizlenmişken çıkıp yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Bunların o gönlündeki yargı, 12 Eylül’ün ‘bir sağdan bir soldan’ diyerek, gençleri darağacına gönderen, 28 Şubat’ın cuntacılarından brifing alan hâkim ve savcıların yargısıdır. Hiç kusura bakmasınlar, Bay Kemal o dönem kapandı. Bu zat Meclis kürsüsüne çıkıyor, ‘Türkiye’de bir darbe varsa o da 20 Temmuz darbesidir’ şeklinde sözler edebiliyor. Bu ne büyük bir gaflet.

Sen korkaksın, korkak. 20 Temmuz’da ne olmuş? Onu da söyleyeyim. FETÖ ihanet çetesinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM 20 Temmuz’da toplanıp hükümetin ülkede olağanüstü hal ilanı kararını onaylamıştır. Bay Kemal, egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Bu kararı kim aldı? Millet Meclisi aldı, ne oldu, işine mi gelmedi? Sana mı soracaktık, sana da sorduk, sen de oradaydın veya değildin ama kararı alan, kararı veren neresi? TBMM, iş bitmiştir.”

İZMİR’İ ALACAĞIZ

- “İzmir’de bile susuzluk vardı, İzmir’in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar, biz yaptık ve şimdi inşallah İzmir’i de alacağız, ona hazırlanıyoruz. İnşallah bir Denizlili ile de İzmir’i alacağız. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz.”

DEMİRTAŞ’A TEPKİ: BEDELİNİ ÖDEYECEK

- “Çıkmışlar, parlamentoda bize akıl veriyorlar. Diyorlar ki, ‘İşte böyle böyle arkadaşlarımızı vurdular.’ Ya sizin arkadaşlarınız değil mi vatandaşımızı birbirine kırdıran. Benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler bunlar değil miydi? Şimdi bir tanesi içeride yatıyor. Diyorlar ki, ‘Böyle böyle bu kadar zamandır içeride, çıkması lazım.’ Adaletin gereği ne ise onun bedelini ödeyecek. Bölücü terör örgütünün başıyla ilgili yaptıkları ortada, hale bak. Hâlâ durdukları yok. PKK’sı, PYD’si, YPG’si, FETÖ’sü bunların hepsi aynı. Bütün bunlarla beraber, bunlar halkımızı böldüler, parçaladılar. Milletimize göğüslerini gererek ifade edebilecekleri hiçbir planları, projeleri, hayalleri, hedefleri olmadığı için işi yüzsüzlüğe vurdular.”

CİNAYETİN PEŞİNİ KOVALAYACAĞIZ

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin Türkiye’den ellerini kollarını sallaya sallaya kaçmasına göz yumulduğunu söylediğine dikkat çeken Erdoğan şu tepkiyi gösterdi: “Azıcık, aklı, mantığı, izanı, vicdanı olan bir insan bu sözleri etmeye utanır ama maalesef bunlarda hiçbiri yok. Olayın en başından en sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini defalarca anlattık. Parlamentoda grup toplantısında tüm dünyaya seslendim. Türkçe, İngilizce, Arapça yayın, 3 dilde yayın yaptık ki dünya bunu duysun, bunu yaptık. Amerika’dan geldiler, dinlettik. Suudi Arabistan’dan geldiler, dinlettik. Fransa’dan, İngiltere’den geldiler, dinlettik. İstedikleri bilgiyi isteyenlere verdik. Niye? Hakikat ortaya çıksın diye. Eğer bu konunun peşini sıkı bir şekilde takip etmemiş olsaydık, cinayetin ortaya çıkması da neredeyse tamamen aydınlatılması da mümkün olmayacaktı. Bak sonunda ne oldu, ABD senatosu kararını verdi. Bunun arkasında filanca var. Hâlâ takip ediyoruz, kovalıyoruz. Dünyanın gördüğü ve takdir ettiği bir hususu, bay Kemal görmüyorsa bu da kendi meselesidir.”