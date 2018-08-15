Açlıktan öldüler
VAN Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adalarında yaz aylarında doğan binlerce martı doğal besinleri olan inci kefallerinin üremek için tatlı sulara göç etmesi nedeniyle açlıktan öldü.
Kıyıya vuran martı ölüleri, hastalık riski nedeniyle köylüleri tedirgin etti. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahildeki martı ölülerini tek tek toplayarak çöp poşetlerine koydu.
Çalışmaları yerinde takip eden Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, martı ölümlerinden dolayı adalarda koku ve görüntü kirliliğinin oluşmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Doğru, "Mobil ekipler oluşturduk. Bu ekipler hem martı ölülerini, hem de sahildeki tüm katı atık ve çöpleri topluyor. Özellikle Adır Adası çevresinde martı ölümleri yoğun olarak yaşanıyor" dedi.
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