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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Acıya açılan kapı... 4 kardeş bu evde hayatını kaybetti

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Acıya açılan kapı... 4 kardeş bu evde hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’teki bir evin kapısında “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” notu, içeride etrafa saçılmış antidepresan hapları ve parasızlık batağında umutlarını tüketmiş dört kardeşin cesetleri vardı. Bu kapının ardından aile dramı çıktı.

YETİŞKİN Ailesi, 35 yıldır Fatih’teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde yaşıyordu. Güneş Apartmanı’na 15 yıl önce taşınmışlardı. Daha önce aynı caddedeki Kent Apartmanı’nda yaşıyorlardı. Çocuklar küçükken babaları evi terk etmişti. Dört kardeşe anneleri baktı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) hiç evlenmedi. Ailenin temeli 5 yıl önce anneleri öldükten sonra sarsıldı. Sorunlar peş peşe yaşanmaya başlandı.

Acıya açılan kapı... 4 kardeş bu evde hayatını kaybetti


En büyükleri Kamuran’ın bedenine obezite çocuk yaşlarda kâbus gibi çöktü. Fazla kiloları yüzünden yıllardır sokağa çıkamadı. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Evinde iki kedi besliyordu. O kediler artık komşularına emanet.

Cüneyt ve Yaşar Yetişkin ise hiçbir işte çalışmadı. Sadece sara hastası olan Yaşar Yetişkin geçen yıl üç ay süreyle bakkalda çalıştı.Oya Yetişkin gençliğinde düğünlerde ve müzikhollerde şarkıcılık yapmış. Aralarında bir tek onun geliri vardı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde model olarak çalışıyordu. Şimdi kardeşlerin birlikte karar vererek mi hayatlarına son verdikleri araştırılıyor.

Acıya açılan kapı... 4 kardeş bu evde hayatını kaybetti

Yaşanan talihsiz olay tüm gün ülke çapında tartışılırken konu TBMM’ye de taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında “‘Açlıktan’ dendi, doğru değil. Yoksulluktan intihar diye bir bilgi bizde yok” dedi.

SON DARBE: HACİZ

- Güneş Apartmanı’nın giriş katındaki bakkal Yusuf Deniz: Ekonomik sorunları vardı. Benden alışveriş yapıyorlardı. Bana 1.282 lira borçları vardı. Evlerine sadece ekmek, peynir gibi temel gıdalar alıyorlardı. Başka lüks alışverişleri olmuyordu. Son dönemlerde borçlarını ödeyemez oldular. İki gün önce gördüm Oya Hanım’ı. ‘Önümüzdeki cuma günü borcu vereceğim’ dedi. Maaşına haciz geldiğini söyledi. Bana anlattığına göre bir tanıdığı 60 bin lira borç istemiş. O da kredi çekip vermiş. Sonra adam parayı ödememiş. Bu nedenle maaşı hacizliydi. Önceki akşam evden kimseyi görmedim. Oya Hanım’ın bir arkadaşı geldi. İşe gitmemiş. Evin kapısına vurduk. Kimse açmayınca polisi aradık.”

Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu
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HEPSİ İÇİNE KAPANDI

- Komşuları Ahmet Dündar: Anneleri öldükten sonra çok fena dağıldılar. Hepsi içine kapandı. Çocukluğumuz birlikte geçti. Erkek çocukları ile arkadaştım. Anneleri obezdi. Büyük abla Kamuran da obezdi. Oya gençliğinde şarkıcılık yapıyordu. Erkek kardeşleri çalışmıyordu. Ablalarını işe götürüp getiriyorlardı. Birbirlerine bağlı insanlardı.

İLAÇLARI ÇOK AĞIRDI

- Güneş Apartmanı’nın karşısındaki eczacıda çalışan Ahmet Gül: Oya ve Kamuran Hanım’ı tanıyorum. İkisi de depresyon ilaçları kullanıyordu. Ancak Kamuran Hanım’ın ilaçları çok ağırdı. Obezite sorunu vardı, zayıflamaya çalışıyordu. Sadece hastaneye gitmek için evden çıkardı. Sonra gelip ilacını alır ve evine giderdi. Kamuran Hanım asosyal bir kişiydi. Diğer erkek kardeşleri de kimseyle konuşmazdı. Sadece selamlaşırdık.

1 YIL AİDAT ÖDEMEDİLER

Güneş Apartmanı’nın yöneticisi Necati Mansız: Maddi olarak kötü durumda olduklarını biliyoruz. Yaklaşık bir yıldır bina aidatını, kiralarını da ödemiyorlarmış. Geçen günlerde doğalgazı kestiler. Polis evi boşalttıktan sonra elektriğini kestiler. Kapıda gördüğümüzde selamlaşıyorduk. Başka sohbetimiz olmuyordu.

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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