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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi

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Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi

İstanbul Şişli’de kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Araçtakilerden biri dışarıya çıkmayı başarırken, sürücü ise içeride sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışması sonucu araçtaki yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Villa Caddesi üzerinde 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Dursun Kütükkaya, süratli bir şekilde sokağa girdi. Burada kaldırıma çarpan araç kontrolden çıktı. Devrilerek yan yatan araç içerisinde iki kişi sıkıştı. Araçtakilerden biri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, diğerinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ve yan camlarının kırarak ulaştıkları Kütükkaya’yı dakikalarca süren çalışma sonrası kurtardı.

Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi
Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi

Öte yandan, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada sürücünün yaralı arkadaşı ise tedavi olmayı reddetti. Sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan arkadaşı, çalışmalar sürdüğü esnada dakikalarca başında bekledi. Zaman zaman gerilerek etrafındaki vatandaşlara bağıran kişi, arkadaşının kurtarılarak sedyeye alınmasıyla rahat bir nefes aldı.

Vatandaşlar tarafından kollarından tutularak zapt edilmeye çalışılan kişi ardından bir motosiklete binerek arkadaşının bulunduğu ambulansın peşinden hastaneye gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Yan yatan araç vatandaşların yardımıyla düzeltilip, çekici yardımıyla da aracın yoldan kaldırılmasıyla hayat normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi

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