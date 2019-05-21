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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

'Açım' diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”

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'Açım' diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”

İstanbul Şişli’de girdiği kebapçıda “açım” diyerek iş yeri sahibinden yemek isteyen genç şahıs, esnafın tablet bilgisayarını çalmaya çalıştı. Çalışanın son anda fark ederek hırsızlığı engellediği olayda esnaf, şahsı tokatlayarak kovdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Yusuf Sümbül, yaşananları anlatırken ''Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar. Bende bir deneme yapıyorlar, son zamanlarda bu durumlarda çoğaldı'' dedi.

Olay, 12 Mayıs Pazar günü saat 14.50 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs kebapçıya girerek iş yeri sahibine, “Açım bana bir yemek verir misin” dedi. Bunun üzerine esnaf Yusuf Sümbül, gence çalışması için nasihatlerde bulunarak çalışana bir dürüm siparişi verdi.

Açım diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”
Sipariş hazırlandığı esnada genç, elindeki eşyaları tezgahın üzerindeki tablet bilgisayarın üstüne koydu. Esnafın eşyaları tezgahtan almasını söylediği genç, tablet bilgisayarı malzemelerinin altına koyarak çalmak istedi. Ancak durumu fark eden çalışan, gence müdahale ederek hırsızlık yapmasını engelledi.

Açım diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”
Bunun üzerine çalışan, iş yeri sahibi ve genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi Sümbül, genci iterek dışarıya çıkarttıktan sonra tokatlayarak uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Açım diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”
“Açım” dediği esnafın tablet bilgisayarını çalmaya çalıştı

Görüntülerde, genç iş yerine girerek esnaftan yemek istiyor. Esnaf siparişi vererek işleriyle ilgilendiği esnada genç, tablet bilgisayarı çalmak için malzemelerini üstüne bırakıyor. Esnafın uyarısı üzerine genç, malzemeleriyle birlikte bilgisayarı da çalmak istiyor. Ancak çalışan durumu fark edince başarısız oluyor. Tartışmanın çıkması üzerine itilen genç tokatlanarak kovuluyor. Olayı duyan çalışanlar ise koşarak iş yerinden çıkıyor.

Açım diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”
“Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”

İş yeri sahibi Yusuf Sümbül, “Genç bir kişi içeriye gelip ihtiyacı olduğunu ve yemek istediğini söyledi. Ben de orada gençsin ‘neden çalışmıyorsun böyle şeylere başvuruyorsun’ diye nasihatte bulundum. Sonra baktım söylediklerim işe yaramıyor. Onun zaten hedefi farklıydı. Daha sonra ustamıza bir şeyler vermesi için siparişi verdim. Ben burada bir şeylerle uğraşırken tezgahın üzerindeki tablet bilgisayarın üstüne eşyalarını koydu ve kamufle etti. Amacı zaten hırsızlıktı. Dolayısıyla eşyalarını çekmesi için onu uyardım. Çekerken o esnada tablet bilgisayarı altından aldı. Sadık ağabeyimiz gencin hırsızlık yaptığını fark etti. Sonra elinden aldık, gönderirken de biraz patakladık. Başarısız oldu. Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar. Bende bir deneme yapıyorlar, son zamanlarda bu durumlarda çoğaldı” dedi.

Açım diye kebapçıya girdi, hırsızlık yaparken yakalandı: “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar”

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