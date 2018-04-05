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    Acillerde yoğunluk yüzde 30 azaldı

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    05.04.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, acillerde yapılan düzenlemeler ile yoğunluğun yüzde 30 azaldığını açıkladı.

    Acillerde yoğunluk yüzde 30 azaldıGümüş, “Özellikle 63 hastanenin acil servislerinin neredeyse çalışamaz duruma geldiğini tespit ettikten sonra, tüm acillerde çalışma başlatmıştık. Bu çalışmalar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere sonuç vermeye başladı, yoğunluk azaldı” dedi. Gümüş, Hürriyet’e şunları söyledi:

    ÖZELLER DAHA ÇOK YER VE ZAMAN AYIRACAK
    “Acilinde 500’den fazla hasta bakan hastanelerimizi değerlendirdiğimizde yüzde 30’a yakın düşme görülüyor. Bu aldığımız önlemlerin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Yüzde 30, yeşil alan ikiye gitti. Acillerde kurulacak bilgi ofisleri, yapılacak tadilatlar daha iyi sonuç almamızı sağlayacak. Özellikle 63 hastanede tüm çalışmalarımızı nisan sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

    Acile gelen hastalar alan ayrımına tabi tutuluyor. Hemen müdahale gereken hastalar kırmızı alana alınıyor. Kaydı bile yapılmadan müdahale ediliyor. Yeşil alan hastalarının sorunları polikliniklerde çözülmeye başlandı. Acillerde uzman hekimlerin mesaileri kaydırılıyor (16.00-23.00). Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması yapılmaya başlandı. Kısa müşahedeler iki saati geçmeyecek şekilde planlanacak. Yoğun bakımlarda yatak sorununun çözümü için ara bakım üniteleri oluşturulacak. Özel hastanelerde acile daha fazla yer ve zaman ayrılacak. 

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    Etiketler: Acil servis , acil servis yoğunluğu , gazetehaberleri , gündem
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