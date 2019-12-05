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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı... Avrupa'da bir ilk oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Cambridge Merkez Cami açılışında konuştu. Erdoğan, "Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti, güneş panelleri ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyanet teşkilatımızla birlikte projeye öncülük eden herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti, güneş panelleri ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu külliyede sergi salonu sosyal donatı da bulunuyor. Cambridge Cami külliyesi misafirperverliğimizi bu topraklarda yaşatacak.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı... Avrupada bir ilk oldu

Cuma günü Londra Köprüsü’ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum.  

İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor.

Savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar inanılmaz boyutlara geldi. Şayet bir yerde ibadethaneler yakılıyorsa bombalanıyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. Şu anda Türkiye DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir. Terör ve İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Teröristin hepsi kötüdür, lanetlenilesi bir eylemdir. Müslüman terörist olmaz İslam’dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları ‘İslami terör’ yaftasını kabul etmiyoruz.

Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İdeolojisi ne olursa olsun terörist insanlıktan çıkmış bir canidir. Londra Köprüsü’nde insanları öldürenlerle, sinagoglara saldıranlarla FETÖ’cüler arasında fark yok.

Masumları hedef alan her türlü eyleme karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Nefret suçlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batılı siyaset ve medya kuruluşları Müslümanları suçlayan ötekileştirecek beyanlardan kaçınmalarını uzak durmalarını rica ediyoruz.

Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha ilkeli bir mücadele bekliyoruz.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı... Avrupada bir ilk oldu


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