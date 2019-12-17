Açılışı Erdoğan yapacak: 70 milyon bu zirveyi bekliyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM liderleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan iki binden fazla delege katılacak.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada dünyada 70 milyondan fazla insanın savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edildiği belirtilerek, “Forumun amacı mültecilere ve içinde yaşadıkları topluluklara yardımcı olmak için çeşitli aktörlerden yeni yaklaşımlar ve uzun vadeli taahhütler üretmektir” denildi.

GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞ

Forum 2018'de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın, hızla uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm paydaşların daha somut ve uzun soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve taahhütlerde bulunmalarını sağlama da forumun hedefleri arasında.

Mülteciler için güvenli geri dönüşlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Bu arada Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen ‘Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor’ başlıklı sergi de açılacak.

‘AVRUPA’DA SIĞINTI DEĞİLİZ’

Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Cenevre’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreni’nde konuşan Erdoğan, “İsviçre’de 130 bine yakın kardeşimiz, soydaşımız var. Bu topraklarda kendine hayat kuran, iş kuran geleceğini burada gören siz kardeşlerimize artık gurbetçi değil Avrupalı diyoruz” dedi. Erdoğan, “Yarım asır evvel buraya gelen kuşak yerini dördüncü kuşağa bıraktı. 50 yılda elde ettiğiniz bu başarılardan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

BİZ EV SAHİBİYİZ

“Önceliğimiz yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum. Bizler Avrupa’da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa’da ev sahibiyiz. Yurtdışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.”