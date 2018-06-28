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    Açılış vali beyden

    Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/DHA
    28.06.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    Van'ın en önemli değerleri arasındaki, genellikle bir gözü mavi, bir gözü sarı olarak bilinen dünyaca ünlü kediler için, koruma altında oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampusu’ndaki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 3 yüzme havuzu yapıldı.

    Van kedilerinin yüzmeyi çok sevdiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şunları söyledi:

    HAYIRSEVER YAPTIRDI
    “Tarihte bununla ilgili kayıtlar vardı. Ve bizim merkezimizin kedi havuzu yoktu. Bizim de böyle bir havuz yaptırma hayalimiz vardı ve gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Hayırsever bir işadamı bizim bu hayalimizi gerçekleştirdi. Bundan sonra bize düşen, yavru kedilere yüzmeyi öğretmek. 3 yüzme havuzlu merkezimiz hayvanlar istediği zaman yüzebilsin diye Türkiye’de ilk, tahminen dünyada da ilktir.”

    ADI: VAN KEDİ VİLLASI
    Adı ‘Van Kedi Villası’ olarak değişen merkezde dişi, erkek ve yavru kediler için açılan 3 havuzun açılış töreninde konuşan Vali Murat Zorluoğlu, vali ve kaymakam olarak geçmiş yıllarda birçok açılışa katıldığını fakat hayatında ilk defa kedi havuzu açılışı yaptığını söyledi. Daha sonra vali ve diğer protokol üyeleri, havuzları gezip kedilerle fotoğraf çektirdi. 

    Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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