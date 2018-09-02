Acilin acili listesinde
29 yaşındaki Ayfer Kan Sarıtaş akciğer nakli olmayı bekliyor... Durumu çok acil... Bu nedenle ‘Acilin acili’ listesine alınan genç kadının kulağı hep telefonda...
Bebekken geçirdiği havale nedeniyle akciğerlerinde hasar kalan 29 yaşındaki Ayfer Kan Sarıtaş bir aydan fazla süredir Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendisine uygun akciğer bekliyor. Durumu ağırlaşan ve acil listesinin ilk sırasına alınan Sarıtaş bir an önce akciğer nakli olmak ve normal bir hayat yaşamak istediğini anlattı.
EN BÜYÜK HAYALİ
Vatan gazetesinden Meltem Günay'ın haberine göre, akciğerlerindeki rahatsızlığının bir yıl önce arttığını iki aydır cihaza bağlı olduğunu ve hastanede kaldığını anlatan genç kadın, “Normal bir hayat sürüyordum herkesin yaşadığı gibi işimde gücümde bir insandım. Ama son bir yıldır bunların hiçbirini yapamıyorum. Tek başıma hareket edemiyorum. Acilin acili listesine alındım. Tek isteğim uygun bir organ bulunarak nakil yapılması” dedi.
Bir sene önce evlendiğini dile getiren Sarıtaş, “Eşim ve ailem benim en büyük destekçim. Onlar benim yaşadıklarını görünce organlarını bağışladılar. Bu konuda insanlara daha çok bilgi verilmeli. Çünkü bizim yaşamımız buna bağlı. Şu an en büyük hayalim tek başıma sağlıklı bir şekilde dışarı çıkabilmek ve denize karşı bir bardak çay içebilmek. Bir senedir tek başıma dışarı çıkamıyorum” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle