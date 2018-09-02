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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.09.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Acilin acili listesinde

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Acilin acili listesinde

29 yaşındaki Ayfer Kan Sarıtaş akciğer nakli olmayı bekliyor... Durumu çok acil... Bu nedenle ‘Acilin acili’ listesine alınan genç kadının kulağı hep telefonda...

Bebekken geçirdiği havale nedeniyle akciğerlerinde hasar kalan 29 yaşındaki Ayfer Kan Sarıtaş bir aydan fazla süredir Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendisine uygun akciğer bekliyor. Durumu ağırlaşan ve acil listesinin ilk sırasına alınan Sarıtaş bir an önce akciğer nakli olmak ve normal bir hayat yaşamak istediğini anlattı.

EN BÜYÜK HAYALİ

Vatan gazetesinden Meltem Günay'ın haberine göre, akciğerlerindeki rahatsızlığının bir yıl önce arttığını iki aydır cihaza bağlı olduğunu ve hastanede kaldığını anlatan genç kadın, “Normal bir hayat sürüyordum herkesin yaşadığı gibi işimde gücümde bir insandım. Ama son bir yıldır bunların hiçbirini yapamıyorum. Tek başıma hareket edemiyorum. Acilin acili listesine alındım. Tek isteğim uygun bir organ bulunarak nakil yapılması” dedi.

Bir sene önce evlendiğini dile getiren Sarıtaş, “Eşim ve ailem benim en büyük destekçim. Onlar benim yaşadıklarını görünce organlarını bağışladılar. Bu konuda insanlara daha çok bilgi verilmeli. Çünkü bizim yaşamımız buna bağlı. Şu an en büyük hayalim tek başıma sağlıklı bir şekilde dışarı çıkabilmek ve denize karşı bir bardak çay içebilmek. Bir senedir tek başıma dışarı çıkamıyorum” diye konuştu.

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