Acılı eşten hayat dersi

ANKARA’da Çankaya Üniversitesi’ndeki odasında önceki akşam öğrencisi tarafından ateş edilerek ve bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel için dün önce üniversitede tören düzenlendi. Törene meslektaşları, öğrencileri ve ailesinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de katıldı. Akademisyenin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında annesi Feyzan, babası Mustafa ve kardeşi Selin Damar gözyaşı dökerken, 30 Eylül’de evlendiği Dışişleri Bakanlığı diplomatı eşi Levent Şenel ise metin duruşu ve konuşmasıyla ders verdi.

Levent Şenel, hayatın hiç umulmadık, tahmin edilemeyecek acılar yaşatabildiğini belirterek özetle şunları söyledi:

DOĞRU BİLDİĞİNİ YAPARDI

“Hayat bunu kimi zaman 30 yaşında, kimi zaman 50, kimi zaman 60 yaşında yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok büyük bir acımız var. Bu tarz olaylar kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız, her zaman iyilikle hareket etmeliyiz.

İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN

Benim eşim bir eğitim şehididir. Görevini hakkıyla yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Tüm Türkiye daha düne kadar ismini bilmediği bir kız için kenetlenmiş durumda. Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede eğitim sistemindeki bazı yanlışlıklar ve pek çok konuda bir duyarlılık farkındalık oluşacaktır.”

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir ise Ceren Damar Şenel’in, ‘herkesin çok sevdiği, sorumluluk sahibi, son derece kibar ve iyi eğitilmiş biri’ olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Can Çoğun da, “Bugün üniversitemizin en kederli günü, yavrumuz Ceren’i kaybettik” dedi.

KUŞLAR GİBİ UÇAR GİDERSİN

Eski rektör ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Hamdi Mollamahmutoğlu da Ceren Damar Şenel’le son konuşmasını anlattı. Mollamahmutoğlu, “Çok iyi bir iş hukukçusu olacaksın ama eşinin mesleği gereği kuşlar gibi uçar gidersiniz. Sen bizi bırakırsın” dediğini ve “Hocam mesleğimi çok seviyorum sizi bırakmayacağım” yanıtını aldığını aktardı. Ceren Damar Şenel ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

TUTANAK TUTULUNCA ÇIKTI GİTTİ

CİNAYETİ işleyen 27 yaşındaki Hasan İsmail Hikmet’in 2015 yılında KKTC’den Çankaya Üniversitesi’ne geçtiği, 2016’da da kopya sebebiyle bir hafta okuldan uzaklaştırıldığı belirlendi. Kopya tutanağı tutulan sınavdaki öğrenciler, o anları Hürriyet’e özetle şöyle anlattılar:

“Prof. Dr. Süha Tanrıver’in Medeni Usul Hukuku dersinin sınavı için sabah 10.00’da sınıfa girdik. Damar ile bir başka araştırma görevlisi daha gözetmendi. Sınavın ortalarındaydık. Sınavda mevzuat açmak yasaktı sadece hukuk muhakemeleri kanunu açık olacaktı. Ceren hocamız, arkadaştan sınavda yanında olmaması gereken sarı bir mevzuat aldı. Daha sonra Süha hoca sınıfa geldi. Süha hoca, Ceren hocadan tutanak tutmasını istedi. Dekanlığın da talimatıdır, kopya durumunda tutanak tutmak. Öğrenci hemen sınıftan çıktı gitti. Bunlar yaşanırken yüksek sesle bir tartışma, herhangi bir arbede olmadı. Olay, hepimizi derinden etkiledi, Ceren hoca naif bir insandı. Başımız sıkıştığında kapısını çaldığımız bir hocaydı. Bir kez bile sesini yükselttiğini duymadık. Sabah kopya olayı yaşanmış, 17.00 gibi cinayeti planlayıp gelmiş. Günün son sınavı olduğu için okulda az sayıda kişi kalıyor. Hocamız camı açıp çığlık attı ama kimse yetişemedi.

Şüpheli, sınıftan arkadaşımızdı. Her gün okula gelen, dersleri takip eden bir çocuktu. Hem alttan hem üstten ders alırdı. Bize sorsalar, ‘Sessiz bir öğrenci’ diye tanımlardık. Selam verirken bile kafasını yerden kaldırmazdı. Böyle bir şey yapacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Planlıyor, soğukkanlılıkla katlediyor, aynı soğukkanlılıkla da çıkıp gidiyor.”

WHATSAPP MESAJI

Bu arada fakültede son sınıf öğrencilerinin olduğu WhatsApp grubuna olayın ardından şüphelinin arkadaşı olan bir öğrencinin, “Hep böyle şeyler yapmaktan bahsederdi, ama bir gün gerçek olacağına inanmazdım” yazdığı öne sürüldü.

BABANIN FERYADI

27 yaşında hayata veda eden akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, törende hıçkırıklara boğuldu. Babanın feryatları yürekleri yaktı.

OKULA SİLAHLA NASIL GİREBİLDİ

m Şüphelinin silahla okula girmesi, akademisyenin odasına kadar çıkarak öldürmesi, okuldaki güvenlik tedbirlerinin de tartışılmasına neden oldu. Öğrenciler, Balgat yerleşkesine ve fakülte binalarına girerken herhangi bir aramadan geçirilmediklerini, çoğu zaman kimliklerinin bile sorulmadığını söylediler. Hürriyet, bir süredir, olayın yaşandığı Balgat yerleşkesinin Eskişehir Yolu Yukarıyurtçu Mahallesi’ndeki merkez kampüse taşınmasının gündemde olduğu bilgisine ulaştı. Tören sonrasında güvenlik ve taşınma işlemleri ile ilgili sorumuzu yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, yerleşkenin ana kampüse taşınacağını doğruladı. Güvenlik için gerekenleri yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. Çoğun, “X-ray gibi sistemler sabah saatlerinde 3 bin öğrencinin geçişi için uygun bir sistem değil. Üniversitelerin hepsinde öğrenciler kimlikle okullarına girerler” dedi.

ODASI VE EŞYALARI ONU BEKLİYOR GİBİ

CEREN Damar’ın öldürüldüğü oda, cinayetin ardından temizlenerek vahşetin izleri silindi. Hürriyet’in girdiği odada Ceren Hoca’nın sırt çantası, montu, kaşkolu, beresi ve gözlüğü, okula son kez gelişinde çıkardığı yerde duruyordu. Eşiyle çektirdiği çerçevelenmiş fotoğraf karesinin göze çarptığı odadaki panoda ise eğer öldürülmeseydi yapacakları işlerinin listesi, hatırlatma notları ve öğrencileriyle ilgili bilgiler vardı.

‘SUÇU ÖVEN’ PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan başka bir üniversitenin hukuk öğrencisi M.B. hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili ‘Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan M.B. isimli şahıs hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. M.B.’nin daha önce de üniversiteleri ve üniversite öğrencilerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

TEPKİLER

KOMŞUSU ÇIKTI

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Ceren Damar Şenel’in komşularının kızı olduğunu belirttiği bir mesaj paylaştı. Kalın Twitter mesajında, “Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor” dedi.

İZAH EDİLEMEZ

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: Gencecik bir meslektaşımız olan Ceren Damar’ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Evladımızın mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Akademik teamüllere ve etik kurallara sahip çıktığı için elim bir hadise sonrasında aramızdan ayrılan Ceren Damar’a Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, Çankaya Üniversitemize başsağlığı diliyoruz. YÖK Başkanlığı olarak, bizleri derinden üzen bu olayı şiddetle kınıyor, buna benzer menfur hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

CUMHURİYET KADINIYDI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Sadece Çankaya Üniversitesi bir evladını kaybetmedi; Türkiye Cumhuriyeti çok değerli bir bilim insanını, bir cumhuriyet kadınını kaybetti.