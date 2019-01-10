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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA, Hüseyin KALAY / DHA - AA
10.01.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Acılı bekleyiş!

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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Kayıp Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları devam ederken, yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş" diye konuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp Murat Yağlıoğlu'nu bulunması için çalışmalar sürüyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait bir helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ

Teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor. 

Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.

Öte yandan, kurtarılan 2 balıkçı, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir balıkçının cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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