Acılı bekleyiş!
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Kayıp Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları devam ederken, yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş" diye konuştu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp Murat Yağlıoğlu'nu bulunması için çalışmalar sürüyor.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait bir helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ
Teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor.
Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.
Öte yandan, kurtarılan 2 balıkçı, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir balıkçının cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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