Acılı baba dediğini yaptı! Gözyaşları sel oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcılı baba dediğini yaptı! Gözyaşları sel oldu
GeriGündem Acılı baba dediğini yaptı! Gözyaşları sel oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.10.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Acılı baba dediğini yaptı! Gözyaşları sel oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Giresun’un Eynesil ilçesinde kızı Rabia Naz Vatan’ın cinayete kurban gittiğini iddia eden ve bu uğurda 6 aydır mücadele eden baba Şaban ve anne Atika Vatan kızları için bugün ilçede miting düzenledi. 

9
  • Acılı babadan duygulandıran sözler
  • Acılı babadan duygulandıran sözler
  • Acılı babadan duygulandıran sözler
  • Acılı babadan duygulandıran sözler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Düzenlenen mitinge ilçe halkının yanı sıra komşu ilçelerden ve Trabzon’dan yüzlerce kişi katıldı. Rabia Naz’ın okul arkadaşlarının da katıldığı mitingde acılı babanın konuşması sırasında sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 

Şehit Şahin Abanoz Parkında düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen acılı baba Şaban Vatan, “Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu konuya duyarlı olun. Özellikle kız çocuklarına karşı işlenen cinayetler var. Sayın Cumhurbaşkanım bizim gözyaşlarımızı dindir, bu anaların, bu babaların, bu yavruların gözyaşlarını dindirin bu mesuliyet size aittir. Biz sizden ana olarak, baba olarak istediğimiz artık analar ağlamasın, artık babalar parçalanmasın” dedi. 
Kızının hastanede ellerini sıkarak hayata gözlerini yumduğunu ifade eden acılı baba Şaban Vatan, “Benim kızım hastanede ellerimi sıkarak öyle hayata gözlerini yumdu. Babasını dahi bir defa görmeden sadece ellerimiz sıkarak hayata veda etti.

Bunu bize yaşatan bir insanoğlu bunun üzerini kapatmaya çalışan da bir insanoğlu. Günlerce gecelerce savaştım, mücadele ettim bırakmadım, bırakmam da. Rabia Naz değil diğer yavrularımızın hepsi burada onlar için çünkü bu bir insanlık suçudur. Ben kızımın arkasında gelecek nesillerimiz için durdum. Bir çocuğa arabayla çarpıp onu nasıl ölüme terk edersiniz? Bu nasıl bir insanlık dışı harekettir” şeklinde konuştu. 

Kızıyla arasında geçen bir diyaloğu da konuşmasında anlatan Şaban Vatan, “Benim kızım ölümünden 10 gün öncesinde ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ dedi. Annesi geldi, ‘Kızım ne diyorsun? Kızlardan şehit mi oluyor’ dedi. Kızım elini uzattı, ‘Ya baba hep erkeler mi şehit olacak ben de şehit olmak istiyorum’ dedi ve benim kızımı Rabbim şehitliğe nail gördü, Miraç Kandili'nde o kutlu günde yola çıkardı. Rabia Naz Vatan’ın olayı bir şeylere vesile olsun, biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Acılı baba konuşmasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın olaya el attığını kaydederek “Bizim bakanlıktan beklentimiz aileye bu durumu yaşatanları bulmaları, bunları bulup adalet karşısına çıkartmaları ve cezalandırılmalıdır. Bir anne ve bir baba adli tıp raporu elinde okuyor, her şeyi ile inceliyor bu dayanılacak bir hal değildir" diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Gül Baba'nın dayanışma dilini konuşacağız'

Aşık Veysel'li İnönü yanıtı

'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'

'Türkiye seninle zaman kaybetti'