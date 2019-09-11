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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.09.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Acılı baba: 'Bu son yıkılışım'

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Acılı baba: 'Bu son yıkılışım'

Antalya’da Güver Uçurumu’nda bulunan erkek cesedinin sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait olduğu kesinleşti. Oğlunun cenazesini almak için Adana'dan yola çıkan baba İhsan Yıldız, “Onu aylarca kimse bulamadı, kuşlar sayesinde bulunmuştu. Allah dualarımı kabul etti. Bu son yıkılışım. Artık oğlumun mezarı olacak” dedi.

Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.

En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

Oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak gezdi

Antalya’ya gelen baba İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırdı.

Son sinyal geldiği yerin uçurum olduğunu öğrenince yıkıldı

Günlerce bir ize rastlayamayan baba, oğluna ait cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisini duyunca ikinci kez yıkıldı. Sinyalin ardından bölgede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. Kanyon bölgesini didik didik arayan ekipler, üniversiteli genci bulamadı. Son olarak bölgede 14 Temmuz günü bölgede dağcılık yapan bir grup, kuşların yoğunluk oluşturduğu küçük bir mağara alanına iniş gerçekleştirirken iki kayanın arasında erkek cesedi gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Olayı duyan baba İhsan Yıldız ise uçuruma gelerek endişeli gözlerle çalışmaları izledi. Ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedi 2 günde alabildi.

Cesedin Eyyüphan’a ait olduğu tespit edildi

45 gündür bölgede olduğu tahmin edilen ceset babaya gösterilse de Yıldız, cesedin oğluna ait olup olmadığını teşhis edemedi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan erkek cesedi, yapılan ilk incelemelerin ardından kimliği teşhis edilebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait olduğu tespit edildi.

Memleketi Adana’da bulunan baba İhsan Yıldız ise cesedin oğluna ait olduğu kesinleşince bir kez daha yıkıldı. Acılı baba, oğlunun cenazesini almak için Adana’dan İstanbul’a yola çıktı.

“Bu son yıkılışım”

Duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle telefonda paylaşan baba İhsan Yıldız, ailece çok üzgün olduklarını dile getirdi. “Bu son yıkılışım” diyen İhsan Yıldız şunları söyledi:
“Ben aylarca oğlumu aradım bulamadım, jandarma aradı, polis aradı bulamadı. Öldüğünden şüphelenirken, Allah dualarımı kabul etti. Onu kuşlar buldu. Kuşları fark eden dağcılar sayesinde de oğlumu oradan alabildim. Şu anda aile olarak bir kez daha yıkıldık. Artık oğluma ait bir mezar olacak.”

150 metrelik kanyondaki ceset 4 saate çıkarıldıAntalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'ndaki kanyonun dibinde bulunan kimliği belirsiz ceset 4 saatlik bir çalışmayla çıkartılabildi. Bölgede arama yapan ekipler kalabalık kuş grubunun havalandığı noktaya gidince cesede ulaştı.
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