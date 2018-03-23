Acılı anneyi mahkeme başkanı böyle sakinleştirdi

Üsküdar’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda, Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak’taki evde sabah saatlerinde Aslan Güleryüz, aynı odada uyuyan oğulları Onur (20) ile Ahmet’e (24), ardından da diğer odadaki Orçun’a (18) çekiç ve bıçakla saldırdı.

Çocuklardan 20 yaşındaki Onur ile 24 yaşındaki Ahmet Güleryüz hayatını kaybetti. Yaralı Orçun Güleryüz (22) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçtı. Güleryüz bir süre sonra elinde bıçakla Kadıköy sahilinde gezerken yakalandı ve çıkartıldığı adliyede tutuklandı. İki oğlunu öldürüp bir oğlunnu da yaralayan Aslan Güleryüz hakkında soruşturma devam ederken Anadolu Adalet Sarayı 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen darp duruşmasına, cinayet suçundan tutuklu sanık Aslan Güleryüz, müşteki eşi Songül Güleryüz ve kızı ile yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz katıldı.

"ANLIYORUM, BİRAZ SAKİN OL"

Duruşma salonuna önce anne Songül Güleryüz ve çocukları alınırken, sanık Aslan Güleryüz de jandarma eşliğinde salona getirildi. Songül Güleryüz, sanığa tepki göstererek üzerine yürüdü. Bunun üzerine sanık Aslan Güleryüz, kısa süreliğine duruşma salonundan çıkarıldı.

Bu sırada mahkeme hakimi, Songül Güleryüz’e, “Bu dosya, sanığın seni yaralama dosyası. Anlıyorum, biraz sabırlı ol” dedi. Daha sonra sanık Aslan Güleryüz yeniden duruşma salonuna alındı.

Duruşmada söz alan Songül Güleryüz, olaydan bir gün önce polise gidip eşi tarafından dövüldüğü, yaralandığı ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu, bunun üzerine gözaltına alınan Arslan Güleryüz’ün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığını ifade ederek “Olay günü dişleri ile dilimi ısırmak istedi. Ben izin vermedim. Bunun üzerine her iki yanağımı da ısırdı. Beni bu şekilde darp etti. Ertesi gün şikayetçi oldum, rapor aldım. Şikayetçi olduktan sonra serbest kaldı. Eve geldi, bir de üstelik dalga geçti. Bana, ‘Bak serbest kaldım. Kimse benimle uğraşamaz’ dedi. Bu olaylardan sonra da öz oğullarımız Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz’ü öldürdü. Öz babaydı, katil baba oldu” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Aslan Güleryüz, eşinin rızasıyla birliktelik yaşadıklarını ve darp etmediğini belirterek, ‘Beraatimi talep ediyorum’ dedi.

Mahkeme Hakimi, sanık Aslan Güleryüz’ü, ‘eşi kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim uygulamadı

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