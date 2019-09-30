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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.09.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Acılı anne böyle konuştu: 'Cezasını ben vermek isterdim'

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İstanbul Beyoğlu'nda 7 Eylül'de öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelilerin ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi. Halit Ayar'ın anne ve babası iddianamede istenen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Acılı anne böyle konuştu: Cezasını ben vermek isterdim

"CEZASINI BEN VERMEK İSTERDİM"

Öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, "Cezayı az bulsak, çok bulsak ne olur, çocuğum geri gelmeyecek. Böyle insanlar bir daha kolay dışarı çıkarılmasın, elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasın. Benim çocuğum senenin bir günü arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o gün de onu öldürdüler. Böyle olmasaydı, suçlular böyle rahat rahat dolaşmasın başka çocukların canı yanmasın, insan ona üzülüyor. Benim çocuğumu tekmelemişler. Yattığı yerde neler yaptılar çok fazla bilmiyorum ama cezasını ben vermek isterdim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum sadece" dedi.

Acılı anne böyle konuştu: Cezasını ben vermek isterdim

"BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN AİLELER ÜZÜLMESİN"

Acılı baba Mehmet Ayar da, "Ne kadar ceza verilse de bizim evladımız geri gelmeyecek, acımız kapanmayacak. Bundan sonra örnek olur, emsal olur. Evlatlarımız ölmesin, aileler üzülmesin. Adalete güveniyoruz adaletimiz tecelli edecektir. Cezayı daha fazla versinler ama yaramız kapanmayacak. Evladımız geri gelmeyeceğine göre onlar da en ağır ceza neyse onu görmesini istiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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