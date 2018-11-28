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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
28.11.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Acılı aileye 'John Doe' tazminatı! Tam 2 milyon 330 bin lira...

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Acılı aileye 'John Doe' tazminatı! Tam 2 milyon 330 bin lira...

Irak'taki ABD Üssü’ne 13 yıl önce inşaat malzemesi taşırken Amerikan askerleri tarafından vurularak, öldürülen ve cenazesi Hristiyan geleneklerine göre yakıldıktan sonra kayıtlara 'var olmayan adam' anlamına gelen 'John Doe' olarak kaydedilen kamyon şoförü Şeymus İlan’ın ailesi, 2 milyon 330 bin TL tazminat kazandı. Aile, Şeymus İlan’ın ölümünü Amerikalı bir yüzbaşının yolladığı itiraf mektubu ile öğrenmişti.

Kamyon şoförü Şeymus İlan, Irak'taki ABD Üssü’ne taşıma işi aldı. Mardin'den 17 Mart 2005’te kamyonuna çakıl taşı yükleyen İlan, diğer kamyon şoförleriyle birlikte konvoy halinde yola çıktı. Ancak kamyonun lastikleri patladı ve konvoydan geri kaldı.

Lastiklerini tamir ettikten sonra hızla yoluna devam eden İlan, tek başına Musul'a vardı. Yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala bulunan FOB Courage(kontrol noktası) girişinde ise Amerikalı askerler tarafından  vuruldu. Yaralanan Şeymus İlan, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

'TEDAVİSİ ALMANYA'DA YAPILIYOR' DENİLDİ

İlan’ın ölümü imam nikahlı eşi ve 3 çocuğu ile anne babasından saklandı. Amerikalılar ve Türk şirketlerin yetkilileri, aileye Şeymus İlan'ın yaralı olarak Almanya’da Ramstein-Karserslaite arasında bulunan Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Aile ise İlan'a ulaşamadı.

ABD'Lİ YÜZBAŞIDAN AİLEYE İTİRAF MEKTUBU

Bir süre sonra ABD Ordusu’nda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, şoförün ailesine bir mektup göndererek, olayı itiraf etti. Şeymus İlan'ın 18 Mart 2005'te ABD'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 15 günlük tedavi süresince şoförün kimlik bilgilerine ulaşılamadığını, bu nedenle ABD’de yaygın olarak kullanılan 'Var olmayan adam' anlamındaki  'John Doe' adıyla kayda geçtiğini ve Hristiyan geleneklerine göre yakılarak, küle dönüştürüldüğünü anlattı. 

AİLESİ TAZMİNAT İSTEDİ

Aile, dua edecekleri bir mezarın bile bulunmadığını belirterek, Şeymus İlan’ın bağlı olduğu şirketlere tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada İlan'ın imam nikahlı eşi Zekiye İlan ve 3 çocuğu ile anne ve babası tazminat istedi.

'İHTARA RAĞMEN DURMADI'

Türk şirketlerden Gözal, verdiği yanıt dilekçesinde davanın, Türk mahkemeleri yerine ABD ve Irak mahkemelerinde görülmesi gerektiğini savundu. Şirket, ölüm olayının gerçekleşmesinde kusur ve ihmalinin bulunmadığını, Şeymus İlan'ın güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymadığını bu nedenle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek, davanın reddini istedi. Serka İnşaat ise Şeyhmus İlan'ın şirket çalışanı olmadığını, olayda kullanılan kamyon ve yükün de şirkete ait olmadığını belirterek, ölüm olayıyla bağlantıları bulunmadığını iddia etti.

ŞİRKETLER YÜZDE 80 KUSURLU

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi hazırladığı raporunda 2 şirketi, iş güvenliği konusunda yüzde 40'ar kusurlu buldu. Şeymus İlan'ı da kontrol noktasında güvenliği sağlayan ABD askerlerinin işaret ve uyarılarına uymadığı gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu buldu. 

MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ 

Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda iki şirketin, Şeymus İlan'ın imam nikahlı eşi Zekiye İlan'a 1 milyon 254 bin TL maddi, 80 bin TL manevi, 3 çocuk ile İlan’ın anne babasına toplam 931 bin TL maddi, 65 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 2 şirket, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

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