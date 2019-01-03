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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Acile hücum

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Acile hücum

Acil servisler ‘hızlı muayene ve tetkik’ isteyenlerin akınına uğradı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 10 ayda yapılan 295.8 milyon muayenenin dörtte biri acil servislerde gerçekleşti.

SAĞLIK Bakanlığı, 2017 Ocak-Ekim poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistiklerini yayınladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı kurumlarında 10 ayda acil tıp ve diş dahil toplam 295.8 milyon muayene yapıldı. En fazla muayene acil tıpta gerçekleşti. Acillerde 76.8 milyon muayene kaydedildi. Yani her 4 muayeneden 1’i acilde yapıldı.

Branşlara göre muayene sayıları incelendiğinde ikinci sırada 26.8 milyonla iç hastalıkları (yüzde 9), üçüncü sırada 18.2 milyonla çocuk sağlığı ve hastalıkları (yüzde 6.16) geliyor. Bu ilk üçü kulak burun boğaz hastalıkları 15 milyon, göz hastalıkları 14.9 milyon, kadın hastalıkları ve doğum 14.2 milyon, ortopedi ve travmatoloji 14.1 milyon, genel cerrahi 10.9 milyon, cildiye 9.8 milyon ve nöroloji 9.3 milyon muayeneyle takip ediyor. En az muayenenin ise halk sağlığı, çocuk genetik hastalıkları ve çocuk kalp ve damar cerrahisi branşlarında yapıldığı görülüyor.

Acile hücum

KAYSERİ HASTANESİ BİRİNCİ

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm devlet hastanelerini geride bıraktı ve sözkonusu dönemde ülkede en fazla muayenenin gerçekleştiği yer oldu. Hastanede 3.3 milyon muayene yapıldı. En yakın takipçisi olan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.6 milyon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.4 milyon, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.3 milyon, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde ise 2.2 milyon muayene gerçekleşti.

ŞEHİR REKORU İSTANBUL’DA

İl bazında bakıldığında ise toplam muayene sayısında açık arayla İstanbul önde. 10 ayda İstanbul’un kamu hastanelerinde 47 milyondan fazla muayene yapıldı. İstanbul’u 21.6 milyon muayeneyle Ankara, 16.1 milyon muayeneyle de İzmir izledi.

GERÇEK ACİL DEĞİLLER

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr. Başak Bayram: Acil servislerimiz hiç istemediğimiz kadar kalabalık. Büyük kısmı tıbbi açıdan acil olmayan başvurular. Hastalar daha hızlı bakım alabilmek, bazı özel tetkikleri hızlıca yaptırabilmek gibi gerekçelerle polikliniklere değil acil servislere başvuruyor. Günde 1000-2000 arasında hasta karşılayan çok sayıda acil servisimiz var. Bu aşırı kalabalık bizlerin etkin sağlık hizmeti sunmasını engelliyor. Sağlıkta şiddetin en sık yaşandığı yerler de aciller.

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