Acile hücum
Acil servisler ‘hızlı muayene ve tetkik’ isteyenlerin akınına uğradı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 10 ayda yapılan 295.8 milyon muayenenin dörtte biri acil servislerde gerçekleşti.
SAĞLIK Bakanlığı, 2017 Ocak-Ekim poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistiklerini yayınladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı kurumlarında 10 ayda acil tıp ve diş dahil toplam 295.8 milyon muayene yapıldı. En fazla muayene acil tıpta gerçekleşti. Acillerde 76.8 milyon muayene kaydedildi. Yani her 4 muayeneden 1’i acilde yapıldı.
Branşlara göre muayene sayıları incelendiğinde ikinci sırada 26.8 milyonla iç hastalıkları (yüzde 9), üçüncü sırada 18.2 milyonla çocuk sağlığı ve hastalıkları (yüzde 6.16) geliyor. Bu ilk üçü kulak burun boğaz hastalıkları 15 milyon, göz hastalıkları 14.9 milyon, kadın hastalıkları ve doğum 14.2 milyon, ortopedi ve travmatoloji 14.1 milyon, genel cerrahi 10.9 milyon, cildiye 9.8 milyon ve nöroloji 9.3 milyon muayeneyle takip ediyor. En az muayenenin ise halk sağlığı, çocuk genetik hastalıkları ve çocuk kalp ve damar cerrahisi branşlarında yapıldığı görülüyor.
KAYSERİ HASTANESİ BİRİNCİ
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm devlet hastanelerini geride bıraktı ve sözkonusu dönemde ülkede en fazla muayenenin gerçekleştiği yer oldu. Hastanede 3.3 milyon muayene yapıldı. En yakın takipçisi olan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.6 milyon, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.4 milyon, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.3 milyon, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde ise 2.2 milyon muayene gerçekleşti.
ŞEHİR REKORU İSTANBUL’DA
İl bazında bakıldığında ise toplam muayene sayısında açık arayla İstanbul önde. 10 ayda İstanbul’un kamu hastanelerinde 47 milyondan fazla muayene yapıldı. İstanbul’u 21.6 milyon muayeneyle Ankara, 16.1 milyon muayeneyle de İzmir izledi.
GERÇEK ACİL DEĞİLLER
Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr. Başak Bayram: Acil servislerimiz hiç istemediğimiz kadar kalabalık. Büyük kısmı tıbbi açıdan acil olmayan başvurular. Hastalar daha hızlı bakım alabilmek, bazı özel tetkikleri hızlıca yaptırabilmek gibi gerekçelerle polikliniklere değil acil servislere başvuruyor. Günde 1000-2000 arasında hasta karşılayan çok sayıda acil servisimiz var. Bu aşırı kalabalık bizlerin etkin sağlık hizmeti sunmasını engelliyor. Sağlıkta şiddetin en sık yaşandığı yerler de aciller.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle