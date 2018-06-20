Acildeki doktorların yüzde 78’i şiddet mağduru

Araştırmaya göre doktorların yüzde 78’i son bir yıl içinde şiddete maruz kaldı. Yüzde 66’sı ise son bir yıl içinde birden fazla şiddet olayı yaşadı. Doktorların yüzde 31.1’i fiziksel şiddet, yüzde 29.3’ü darp, yüzde 36’sı kişisel ya da hastane eşyalarına saldırı, yüzde 5.6’sı ateşli silah, kesici, delici alet kullanılarak şiddete maruz bırakıldı. Yüzde 1’i ise cinsel saldırıya maruz kaldı.

Türkiye’de şiddete başvuranların sıklıkla hasta değil, hasta yakınları olduğunu belirten Doç. Dr. Bayram, “Şiddete başvuran kişiler genellikle gerçeği değerlendirebilen ve o esnada herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler. Acil sağlık hizmetleri konusunda yetersiz bilgiye sahip ama beklentisi yüksek kişiler doktorları sorunların tek sorumlusu görebiliyor. Sorunlarını şiddetle çözmeye çalışıyorlar” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla geçen hafta doktorlar siyah giyerek şiddeti protesto etti.

DEVLET HASTANELERİNDE DAHA ÇOK

Araştırmanın ortaya koyduğu diğer veriler ise şöyle: m Acil serviste çalışan doktorların yüzde 8’i her, yüzde 28.2’si hemen her vardiyada şiddete maruz kalıyor. Hakaret ve tehdit en sık karşılaşılan şiddet tipleri. m Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, özel hastanede çalışanlardan 6.5 kat daha fazla şiddete maruz kalıyor.

Yüzde 91.4’ü acil servislerinde içeri girişleri önleyici önlem olmadığını söylüyor. m Şiddete maruz kalanların 49.6’sı bir şey yapmayıp çalışmaya devam ediyor. Yüzde 54’ü beyaz kod veriyor. Yüzde 33’ü kısa bir ara verip, çalışmaya devam ediyor. Yüzde 37.2’si kolluk kuvvetlerine şikâyet ediyor. m Hekimlerin yüzde 97.3’ü şiddete karşı yasaların yetersiz olduğunu düşünüyor.