‘Acıları dinmedi’
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın acısı dinmiyor.
Ölümlerinin ilk yıl dönümünde anne ve oğlunun mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa’nın Şarkışla Garnizon Şehitliği’ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor. Torunu ve kızı için dua eden anneanne Demir, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını anlatarak, “Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi” diye konuştu. Baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da oğlu Bedirhan’ın mezar taşında bulunan fotoğrafı öperek, duygu dolu anlar yaşadı. Astsubay Karakaya, “Acımızdan hiçbir şey eksilmedi. Şimdi çocuklara bakıyorsun, gözlerin doluyor. Geçtiğimiz günlerde katilleri yakalandı. Benim çocuğumun suçu neydi, eşimin suçu neydi? Sadece benim yanıma geldi, hasretimizi gidermek için. Ama devletimizin güzel bir şekilde yargılamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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