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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özer KAYA/DHA
02.08.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Acil servise gitti icralık oldu!

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Acil servise gitti icralık oldu!

KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde omzu çıkan Ferhat Badal (21), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi’nin acil servisine gitti. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan gencin tedavisi için babası Behçet Badal’a 515 liralık senet imzalatıldı, ardından hastaya gerekli müdahale yapıldı. Borcu ödeyemeyen Behçet Badal’a ise icra kağıdı gönderildi. Üniversiteden yapılan açıklamada ise sosyal güvencesi olmayan Ferhat Badal’ın gelir testi yaptırmadığı için normal prosedürün uygulandığı, ancak hastanın tedavisinde bir aksama veya gecikme olmadığı bildirildi.

Olay, geçen 24 Mart’ta Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Omzu çıkan Ferhat Badal, tedavi için aile sağlığı merkezine başvurdu. Sağlık merkezi doktoru ise Badal’ı ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi’ne sevketti. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen Ferhat Badal’ın sosyal güvencesi bulunmadığı için iddiaya göre babası Behçet Badal’a 515 liralık senet imzalatıldı. İmzanın ardından operasyonla Ferhat Badal’ın omzu yerine yerleştirildi, sonra da taburcu edildi. Geçen zamanda ise gencin babası Behçet Badal borcu ödeyemeyince hastane tarafından icraya verildi.

Zor durumda olduklarını belirten Ferhat Badal’ın babası Behçet Badal, "Oğlum Ferhat Badal’ın omzu çıktı. Sarıoğlan ilçesindeki hastaneye gittiğimizde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevkettiler. Ambulansla fakültenin acil servisinden giriş yapıldı. Müşahede odasına alıp, ’Narkoz verip ameliyathaneye alacağız’ dediler. Bu arada sistemden baktıklarında çocuğumun sigortası yoktu. Sosyal güvencesi olmadığından, ’Biz çocuğunuzu tedavi edemeyiz, mutlaka senet vermelisiniz veya gece müdürüne git danış’ dediler. Müdürle görüştüğümde, ’Ya senet ya da peşin ödeyeceksin. Başka yolu yok. Yoksa çocuğunu al götür’ dedi. Çocuğumu alıp götürecektim, ağrısına dayanamadım. Doktorlar da ’İmzala senedi senden alamazlar bu parayı’ dediler. Çocuğu ameliyathaneye aldılar. 2 saat ameliyathanede narkoz verip bayılttılar. Daha sonra servise aldılar, 3 saat kadar da serviste kaldı. Akşam saatlerinde taburcu ettiler. Bir müddet sonra arkamıza 515 TL tutarında icra kağıdı geldi" diye konuştu.

Behçet Badal, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız açıklama yapıyorlar. ’Acil servislerden SGK’sı olmayan hiçbir hastadan ücret alınmayacak’ dediler. Fakülte yetkilileri bizden senet almadan tedaviye başlamadılar. Ben kendim İŞKUR’dan işe yeni girdim, daha maaş dahi alamadım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dan ve tüm yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise, bütün işlemlerin yasal ve uygulanması gereken prosedür olduğu belirtildi. Yetkililer, ”Son yasayla birlikte sigortası olmayan vatandaşların gelir testi yaptırması zorunluluktur. Mağdur olduğunu iddia eden bu aile gelir testi yaptırmadığı ve bu yöndeki belgeyi hastanemize getirmediği için normal prosedür uygulanmış, ancak hastanın tedavisinde bir aksama veya gecikme olmamıştır” ifadelerini kullandı.

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