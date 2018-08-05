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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
05.08.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Acil serviste sıra kavgası! Polis havaya ateş açtı

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Acil serviste sıra kavgası! Polis havaya ateş açtı

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp, biber gazıyla müdahale ettiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.

Acil serviste sıra kavgası Polis havaya ateş açtı

Hastanenin güvenlik görevlileri, müdahalede yetersiz kalınca, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı, biber gazı kullandı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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