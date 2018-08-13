‘Acil durum’ yetkisi aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün yapılan olağanüstü kurultayda güven tazelerken tüzükte de değişiklikler yapıldı. İYİ Parti, teşkilatları görevden alma yetkisini ‘acil ve gecikmesinde sakınca bulunan haller’de Akşener’e devretti.
Yerel seçim çalışmalarına başlamak için 1 Eylül’ün hedef koyulduğu partinin tüzüğünde yedi maddede değişiklik yapıldı. Başkanlık Divanı görev ve yetkilerini düzenleyen tüzüğün 51. Maddesi değiştirildi. Maddeye göre, “Acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurullarına kısmen veya tamamen el çektirme ve atama yetkisi”, genel başkan ve teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısına verildi. Daha önce GİK’e sunulması gereken kararın kapsamı daraltılarak Başkanlık Divanı ile sınırlı tutuldu.
GEÇİCİ DEĞİL KESİN ÇIKARMA
Partinin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetleri tespit edilen il ve ilçe yönetimleri için GİK, üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda görevden el çektirilmesine karar verebilecek. Gerek görülmesi halinde de bu yetki GİK’in üçte iki oy çoğunluğu ile Başkanlık Divanı’na devredilebilecek. Kurultayda, parti yönetimine ilişkin söylemlere karşı disiplin süreçleri de düzenlendi. Kurultayda, “Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin ve Merkez Danışma Kurulu üyeleri ile partinin milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya sözlü basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak” maddesi ile “Seçimlerde parti aleyhine çalışmalarda bulunmak” maddesinde düzenlenen ‘geçici çıkarma’ cezası, ‘kesin çıkarma’ cezasına dönüştürüldü.
KURMAYLARA DELEGE AYARI
KURULTAYDA delege kararıyla hayata geçirilen blok listenin seçim sonuçları ise Akşener’in kurmaylarına soğuk duş etkisi yarattı. 744 delegenin katıldığı seçimde en düşük oyu, 591 oyla Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ aldı. MHP kökenli Koray Aydın 632, Müsavat Dervişoğlu 621, Şenol Bal 683, Hayrettin Nuhoğlu 687, Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray 686 oyda kaldı.
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