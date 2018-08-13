‘Acil durum’ yetkisi aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Acil durum’ yetkisi aldı
GeriGündem ‘Acil durum’ yetkisi aldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA  
13.08.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

‘Acil durum’ yetkisi aldı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
‘Acil durum’ yetkisi aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün yapılan olağanüstü kurultayda güven tazelerken tüzükte de değişiklikler yapıldı. İYİ Parti, teşkilatları görevden alma yetkisini ‘acil ve gecikmesinde sakınca bulunan haller’de Akşener’e devretti.

Yerel seçim çalışmalarına başlamak için 1 Eylül’ün hedef koyulduğu partinin tüzüğünde yedi maddede değişiklik yapıldı. Başkanlık Divanı görev ve yetkilerini düzenleyen tüzüğün 51. Maddesi değiştirildi. Maddeye göre, “Acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurullarına kısmen veya tamamen el çektirme ve atama yetkisi”, genel başkan ve teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısına verildi. Daha önce GİK’e sunulması gereken kararın kapsamı daraltılarak Başkanlık Divanı ile sınırlı tutuldu.

GEÇİCİ DEĞİL KESİN ÇIKARMA
Partinin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetleri tespit edilen il ve ilçe yönetimleri için GİK, üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda görevden el çektirilmesine karar verebilecek. Gerek görülmesi halinde de bu yetki GİK’in üçte iki oy çoğunluğu ile Başkanlık Divanı’na devredilebilecek. Kurultayda, parti yönetimine ilişkin söylemlere karşı disiplin süreçleri de düzenlendi. Kurultayda, “Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin ve Merkez Danışma Kurulu üyeleri ile partinin milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya sözlü basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak” maddesi ile “Seçimlerde parti aleyhine çalışmalarda bulunmak” maddesinde düzenlenen ‘geçici çıkarma’ cezası, ‘kesin çıkarma’ cezasına dönüştürüldü.

KURMAYLARA DELEGE AYARI
KURULTAYDA delege kararıyla hayata geçirilen blok listenin seçim sonuçları ise Akşener’in kurmaylarına soğuk duş etkisi yarattı. 744 delegenin katıldığı seçimde en düşük oyu, 591 oyla Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ aldı. MHP kökenli Koray Aydın 632, Müsavat Dervişoğlu 621, Şenol Bal 683, Hayrettin Nuhoğlu 687, Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray 686 oyda kaldı.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan ilk değerlendirme

Hastanede korkutan yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Amerikan-Türk Konseyi'nden ABD Başkanı Trump'a tepki