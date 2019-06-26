Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü nedir? Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban ve tavan puanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak üniversite hayatı için adım atan gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tercih ve yerleştirme sürecini beklerken, bazı bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içeriklerini araştırmaya başladı. Sağlık sektörü alanında bir kariyer planlaması yapmak isteyen gençler, 'Acil Durum ve Afet Yönetimi' bölümü hakkında bilgi edinmek ve bölümün taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü nedir?
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, son yıllarda oldukça revaçta olan bir bölüm, bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyesinde yer alan bu bölümde eğitim 2 yılda tamamlanıyor. İşte, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban puanları ve iş imkanları ile bölüme ilişkin tüm detaylar...
PROGRAMIN AMACI
Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
İŞ İMKANLARI
Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda günümüz bilim ve teknolojik altyapısını kullanabilecek yeterlilikte bilgi ve becerilere sahip olabilecektir.
Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler, kamu sektöründeki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, Kızılay ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gibi sivil toplum örgütlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.
Ülkemizde yaşanılan afet ve acil durum olayları karşısında, bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak problemin çözümüne yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulması zaruri hale gelmiştir. Bu konuda faaliyet gösteren İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere ortaya konulacak bu yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların etkin rol aldığı izlenmektedir. Ayrıca, ilgili standartların oluşturulması, veri yönetim merkezleri ve bilgi sistemlerinin kurulması, Mevzuat’ların hazırlanması, yeni yaklaşımların toplum tarafından farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ihtiyaçların her geçen gün artarak devam ettiği gözlenmektedir. Bu bakımdan bu alanlarda yapılacak çalışmalarda görev almak üzere acil durum ve afet yönetimi teknikerliğini eklemek mümkündür.
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