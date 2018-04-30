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    Acil doktoruna uyuşturucu baskını

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

    Dairede yapılan aramalarda 130 kök dişi hin keneviri, 172 adet extasy hap, 5 adet cigaralık olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

    Yakalanan acil doktoru B.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ve arama anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

    Etiketler: Doktor , uyuşturucu baskını , NoMobil , gündem
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