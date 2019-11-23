Açıköğretim vize sınavları ne zaman? AÖF ara sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gözü kulağı, AÖF güz dönemi ara sınavları yani vizelerinde. Günlerdir sınavlara hazırlanan öğrenciler artık sınava girmek için gün sayıyor. Peki, açıköğretim vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi 2019-2020 eğitim yılı AÖF güz dönemi ara sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan AÖF öğrencileri bir yandan da sınav yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. İşte, AÖF sınavları hakkında ayrıntılar...
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
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