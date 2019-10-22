Açıköğretim lisesi sınavları ne zaman? AÖL ders kitapları dağıtımı ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ders seçim işlemleri tamamlandı. Bu gelişmenin ardından gözler, AÖL 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Öte yandan AÖL ders kitaplarının ne zaman dağıtılacağı da merak ediliyor. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
ÜCRET ÖDEMESİNDE SON GÜN YARIN
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 23.10.2019 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir.
Ayrıca ilk kayıt işlemlerinde irtibat büroları tarafından bazı öğrencilerin öğrenim belgelerine uygun okul türüne kayıt işlemleri yapmadıkları tespit edilmiştir. Açık Öğretim Lisesine kayıt olması gereken öğrenciyi Açık Öğretim Ortaokuluna veya tam tersi şekilde kayıt işlemleri yapılmıştır.
Bu durumda olan ve sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin mağdur olmaması için öğrenim belgesi doğrultusunda ilk kayıt işlemlerinin irtibat büroları/merkez kullanıcıları tarafından yapılması ve yapılan hatalı işlemin düzeltilmesi gerekmektedir.
Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 23/10/2019 tarihi saat 23:59'a kadar 30 TL sınav katılım ücretini yatırarak yaptırabilirler.
DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir.
Muayene Kabul işlemleri; e-yaygın sistemi Kurum İşlemleri, Kitap İşlemleri, Kitap Teslimat İşlemleri modülü üzerinden irsaliyelerdeki sayılar dikkate alınarak yapılacaktır. İhtiyaç talebinde bulunulan ancak gönderilmeyen kitaplar sisteme '0' olarak girilecektir. Kitap muayene kabul işlemlerinin 15.10.2019 - 25.10.2018 tarihleri mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
Öğrencilere kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacaktır.
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