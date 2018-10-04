Açıköğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman bitiyor? Açık lise sınav tarihleri

Açıköğretim lise kayıtları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Örgün eğitim şansı olmayan vatandaşların gerçekleştireceği Açıköğretim lise kayıtları, 8 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu sınavların tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı iş takvimine göre netlik kazanacak. Peki, birçok vatandaşın sorguladığı AÖL lise kayıtları için atılması gereken adımlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim lisesi sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvim bilgilerini açıklamasının akabinde netlik kazanacak. Sınav tarihlerinin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

AÖL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi kayıt ve para yatırma işlemi 8 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kayıt aşamalarında aşağıdaki yöntemler izlenecek;

İLK KAYIT İÇİN; Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

KAYIT YENİLEME İÇİN; Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.

İLK KAYIT HANGİ ÖĞRENCİ İÇİN NASIL YAPILACAK?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;



İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;



* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;



İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

*T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

*Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli

vesikalık fotoğraf,

*İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;



* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;



* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Ortaöğretim diplomanın/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;



* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

* Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.

* T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

* T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına

konulmak üzere Müdürlüğüne (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;



2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerin öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine

T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

KAYIT ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.



1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.