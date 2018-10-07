Açıköğretim (AÖF) kayıtları saat kaça kadar devam edecek?
Açıköğretim kayıtları için süreç devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günler yeni bir duyuru yayımlayarak kayıt süresinin uzatıldığını bildirmişti. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemlerini bugün de yapabilecek. Peki, AÖF kayıtları saat kaça kadar devam edecek?
5 Ekim 2018'de sona ermesi planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihi 7 Ekim 2018 pazar gecesine kadar uzatıldı.
AÖF'nin web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.00’e kadar tamamlayabilir." ifadelerine yer verildi.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve ekampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek.
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