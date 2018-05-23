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    Açıklamalarına soruşturma

    Rifat BAŞARAN / ANKARA - AA
    23.05.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem’in önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

    Eren Erdem, Artı TV’de yaptığı açıklamada, 19 Ocak 2014 tarihinde durdurulan MİT TIR’larıyla ilgili belgeleri CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan aldığını ileri sürmüştü. Erdem dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Telefonla bağlandığım Artı TV’deki açıklamalarım ucu başı kesilerek kullanılmıştır. O sorulara verdiğim yanıtlar bağlamından kopartılarak kullanılmaktadır” dedi.

    Erdem’in belgeleri aldığını iddia ettiği CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da konuya ilişkin açıklama yaptı. Tezcan, “2014 tarihinde, bu konuda basın toplantısı düzenledim. O basın toplantısında MİT TIR’ları meselesini açıkladım. Bu toplantı 11 gazetede haber oldu. O zaman Eren Erdem gazeteciydi, belgeleri istedi. Ona da verdim. Ortada bir suç yok” dedi.

    Karşı gazetesinde 17-25 Aralık’a ait yasadışı ses kayıtlarını yayınladığı için hakkında dava açılan Eren Erdem, pazartesi günü Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına gitmek isterken hakkındaki çıkış yasağı nedeniyle geri çevrilmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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