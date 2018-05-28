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    Açıklamalar peş peşe geldi: 10 kente uyarı

    AA
    28.05.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Gümüşhane, Bayburt Ardahan, Kars ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan ilk açıklamada Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt için uyarı yapıldı. 

    Açıklamada, son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

    Giresun'da bu gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    Bu gece saatlerinden itibaren Rize'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

    Artvin'de bu gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren Ordu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.  Gümüşhane'de bu gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.  Bu gece saatlerinden itibaren Bayburt'ta görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde vatandaşlara, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. 

    İKİNCİ UYARI 3 İLE

    Meteoroloji'nin ikinci uyarısında ise Ardahan, Kars ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan ve Kars'ta yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Erzurum'da ise bu gece saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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    Etiketler: meteoroloji , yağmur , sağanak uyarısı , gündem
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