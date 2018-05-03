Açıklama neden ertelendi? İşte perde arkası...

KULİSLERE 'LİSTE KRİZİ' OLARAK YANSIDI

İttifak protokolünün kamuoyuna duyurulacağı ortak açıklama öncesinde üzerinde durulan ilk detay, kulislere "liste krizi" olarak yansıyan SP ve DP'den kaç ismin hangi il ve sıralardan CHP ve İYİ Parti listelerinde yer alacağı konusu oldu.

İkinci konu ise ittifak protokolüne ilişkin metnin SP'nin "Ak Saçlılar"ından oluşan Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) da onayından geçirmek istemesi.

Sabah saatlerinde YİK, ittifak protokolü ve bu süreçteki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Öğleden sonra da YİK ve partinin en üst yönetim organı olan Başkanlık Divanı ortak toplanarak son bir değerlendirme yapacak.

AK SAÇLILAR KİMLER?

Geçmişte Necmettin Erbakan tarafından oluşturulan ve partinin en üst danışma organı olarak kabul edilen Ak Saçlılar olarak da isimlendirilen Yüksek İstişare Kurulunda ağırlıklı olarak partinin eski genel başkanları ve etkili isimleri yer alıyor. Şuanda da YİK'te Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yanısıra Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal, Mustafa Kamalak ve Yasin Hatipoğlu gibi Milli Görüş hareketinin sembol isimleri yer alıyor.

İşte bu detaylarla ilgili çalışmaların henüz tamamlanamaması nedeniyle de dört parti liderinin ittifak protokolünü kamuoyuna ilan etmek için birlikte düzenleyecekleri ortak basın toplantısının hafta sonuna sarktığı belirtiliyor. Ancak ittifak kulislerinde açıklamanın dört partinin bu görüşmeleri yürütmekle görevlendirilen genel başkan yardımcıları tarafından yapılabileceği de konuşuluyor.

DEMOKRAT PARTİ’DEN AKŞENER KARARI

Demokrat Parti, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleme kararı aldı.

SP'Lİ İSİMLER CHP LİSTESİNDE DE OLABİLECEK

İttifaka kendi kurumsal kimliğiyle katılma kararı alan SP'de ise Meclis'te temsil edilebilmelerine olanak sağlayacak farklı formülasyonlar da konuşuluyor. Bu formüller içinde, ittifakta kurumsal kimliğiyle yer almasına karşın SP'den bazı isimlerin CHP listelerinde yer alması öne çıkıyor. SP ve DP'den kimlerin CHP ve İYİ Parti listelerinde yer alacağı, bunlara hangi illerden hangi sıraların verileceğine ilişkin ayrıntılı bir teknik çalışmanın da yürütüldüğü belirtiliyor.

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