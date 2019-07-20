Açık öğretim lisesi yeni dönem kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli oldu
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2018-2019 AÖL 3. dönem sınavlarının tamamlanması ile birlikte sonuçları bekleyen öğrenciler bir yandan da kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Öte yandan AÖL'e ilk kez kayıt yaptırmayı düşünen vatandaşlar da açık lise kayıt tarihlerine ilişkin bilgileri sorguluyor. Peki, açık öğretim lisesi yeni dönem kayıtları ne zaman?
AÖL'ün kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, AÖL iş takviminde yayımlandı. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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