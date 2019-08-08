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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri

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Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında eğitim veren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtlarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Okulların açılacağı tarih yaklaşırken, AÖL'e kayıt yaptıracak yada kayıt yenileyecek olan öğrenciler, 2019-2020 kayıt tarihleri ile ilgili bilgileri öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.

AÖL ek sınav müracaatları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav hazırlıklarını gerçekleştiren öğrenciler şimdi de kayıt yenileme adına, MEB tarafından yayınlanan AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. Öte yandan, ilk kez AÖL'e kayıt yaptıracak olanlar da kayıt tarihlerini kaçırmamak adına bu doğrultudaki bilgileri merak ediyor. İşte, 2019-2020 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri.

MEB'in internet sitesinde yer alan iş takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıtları, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL İŞ TAKVİMİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

AÖL DİPLOMASI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 

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