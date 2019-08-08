Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında eğitim veren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtlarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Okulların açılacağı tarih yaklaşırken, AÖL'e kayıt yaptıracak yada kayıt yenileyecek olan öğrenciler, 2019-2020 kayıt tarihleri ile ilgili bilgileri öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.
AÖL ek sınav müracaatları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav hazırlıklarını gerçekleştiren öğrenciler şimdi de kayıt yenileme adına, MEB tarafından yayınlanan AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. Öte yandan, ilk kez AÖL'e kayıt yaptıracak olanlar da kayıt tarihlerini kaçırmamak adına bu doğrultudaki bilgileri merak ediyor. İşte, 2019-2020 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri.
MEB'in internet sitesinde yer alan iş takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıtları, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019
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AÖL DİPLOMASI NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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