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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL'de kayıt nasıl yenilenir?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL'de kayıt nasıl yenilenir?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, kayıt yenileme süreci hakkında araştırmalarına başladı. AÖL'de kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme süreci ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor sorusu, 3. dönem için kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

KAYIT İŞLEMLERİ O TARİHTE BİTECEK

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt işlemleri başladı. AÖL'de 3. dönem kayıt işlemleri, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşlemleri yaparken, kurumun yayımladığı kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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