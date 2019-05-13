Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL'de kayıt nasıl yenilenir?
Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, kayıt yenileme süreci hakkında araştırmalarına başladı. AÖL'de kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme süreci ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor sorusu, 3. dönem için kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KAYIT İŞLEMLERİ O TARİHTE BİTECEK
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt işlemleri başladı. AÖL'de 3. dönem kayıt işlemleri, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşlemleri yaparken, kurumun yayımladığı kılavuzdan yararlanabilirsiniz.
SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)
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