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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dönem başında kayıt işlemlerini tamamlayan ve ders kitaplarını alarak çalışmaya başlayan binlerce açık lise öğrencisi, 2019-2020 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihlerini bekliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman?

MEB'e bağlı faaliyet yürüten ve bünyesinde yüz binlerce öğrencinin açıktan lise eğitimi aldığı AÖL'de sınav dönemi için artık kısa bir süre kaldı. Lise diploması almak adına çalışmalarına devam eden AÖL öğrencileri, MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimi aracılığıyla sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, açık lise sınavları hakkında ayrıntılar...

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2019-2020 iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

SINAV MERKEZİNİN BELİRLENMESİ

Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir.

Sistemde, sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini, Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilir.

Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.

Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Adres bilgilerinizi güncellerken bu durumu dikkate almanız yararınıza olacaktır.

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