Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) üçüncü dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 3. dönem için kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, açık öğretim lisesi 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavı hakkında merak edilen detaylar ve sınav tarihleri...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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