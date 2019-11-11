Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL yeni dönem sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2019-2020 eğitim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez açık lise sistemine dahil olan binlerce öğrencinin yanı sıra kayıt yenileyen AÖL öğrencileri, 1. dönem sınavlarına odaklandı. Peki, açık öğretim lise sınavları ne zaman?
AÖL sınav takvimi, eğitim hayatına açık lisede devam eden öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. AÖL'de 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL yeni dönem sınav takvimi...
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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