Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları saat kaçta başlayacak?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına girecek olan öğrenciler şimdi sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Öğrenciler ayrıca, sınav giriş belgesini nasıl alacağını da sorguluyor. İşte, AÖL sınavlarına ilişkin ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. dönem sınavları 1. oturum 7 Aralık Cumartesi saat 09.30'da, 2. oturum ise saat 14.00'te.

8 Aralık'taki 3. oturum ise saat 09:30'da yapılacak.

Sınav giriş yerini öğrenmek için; MEB'nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.