Açık öğretim lise kayıtları bitti! AÖL mazeret kayıtları ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2019-2020 sezonu 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 27 Eylül'de tamamlandı. Açık lise kayıt sürecinin ardından, herhangi bir sebeple kayıt ücretini yatırmayarak gerekli işlemleri tamamlamayan öğrenciler için mazeret kayıtları başladı. Peki, AÖL mazeret kayıtları ne zaman bitecek?
Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaşa hizmet veren MEB AÖL'de yeni dönem kayıtları tamamlandı. AÖL ders seçim işlemleri de bir yandan devam ederken, açık lise kayıtlarında mazeretli kayıtlar için süreç başladı. İşte, AÖL mazeretli kayıtları ve ders seçimi hakkında ayrıntılar...
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise mazeretli kayıtlar için süreç başladı.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım bedelini en geç 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor.
AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
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