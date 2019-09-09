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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu?

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Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açık Öğretim Fakültesi'nde yaz okulu okuyan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarının giriş yerleri hakkında bilgileri ve duyuruları takip ediyorlar. AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusunun cevabını arayan öğrenciler sık sık duyurları kontrol ediyorlar. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri ile ilgili son gelişmeler nedir?

14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları için öğrenciler sınıv giriş yerlerini merak ediyorlar. Konu hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimizden güncel bilgileri elde edebilirsiniz.

YAZ OKULUNA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
Yaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAZ OKULUNDA YAPILAN SINAVA KİMLER GİREMEZ

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

YAZ OKULUNA KİMLER GİDEBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

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