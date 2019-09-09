Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Açık Öğretim Fakültesi'nde yaz okulu okuyan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarının giriş yerleri hakkında bilgileri ve duyuruları takip ediyorlar. AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusunun cevabını arayan öğrenciler sık sık duyurları kontrol ediyorlar. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri ile ilgili son gelişmeler nedir?
14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları için öğrenciler sınıv giriş yerlerini merak ediyorlar. Konu hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimizden güncel bilgileri elde edebilirsiniz.
YAZ OKULUNA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
Yaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.
YAZ OKULUNDA YAPILAN SINAVA KİMLER GİREMEZ
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.
YAZ OKULUNA KİMLER GİDEBİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.
3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.
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