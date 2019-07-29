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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Açık lisede ek sınav fırsatı! AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?

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Açık lisede ek sınav fırsatı! AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınav müracaatları başladı. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınavın, başvuru, sınav ve ders seçim tarihleri ile katılım ücreti de belli oldu. Bu gelişmenin ardından AÖL öğrencileri detayları öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖL ek sınavları ne zaman? Ek sınav başvuruları ne zaman bitecek?

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci işlemeye başladı. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair merak dilen tüm sorular yanıt buldu. İşte, 2019 AÖL ek sınavları hakkında tüm detaylar...

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019 

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

EK SINAV YAPILACAK YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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