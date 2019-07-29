Açık lisede ek sınav fırsatı! AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınav müracaatları başladı. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınavın, başvuru, sınav ve ders seçim tarihleri ile katılım ücreti de belli oldu. Bu gelişmenin ardından AÖL öğrencileri detayları öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖL ek sınavları ne zaman? Ek sınav başvuruları ne zaman bitecek?
Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci işlemeye başladı. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair merak dilen tüm sorular yanıt buldu. İşte, 2019 AÖL ek sınavları hakkında tüm detaylar...
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;
Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019
Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Katılım Bedeli : 30 TL
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