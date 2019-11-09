Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin sınav tarihine yönelik araştırmaları son günlerde hız kazandı. Özellikle okullarda yazılı sınavların başlamasıyla beraber, AÖL öğrencileri bu seneki 1. dönem sınavlarının hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte başlıyor? İşte, merak edilenler.
Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, 2019-2020 1. dönem AÖL sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı. İşte, MEB'in takvimine göre 2019 2020 eğitim öğretim dönemi AÖL sınav tarihleri.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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