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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi

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Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerin gözü 2019-2020 sezonu 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. Sınavlara kısa bir süre kalırken, kayıt yenileme işlemleri de sona ermek üzere. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Lise mezunu olmak adına dışarıdan eğitim alan on binlerce kişiyi yakından ilgilendiren AÖL 1. dönem sınavları için beklentiler artıyor. Kayıt yenileme işlemleri yarın son bulacak ve ardından sınavlar için beklemeye geçilecek. İşte, AÖL sınav takvimi...

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilecek kitapların bu yıl ne zaman dağıtılmaya başlanacağı henüz belli olmadı.

Konuya dair MEB ya da AÖL'den tarih açıklaması gelir gelmez detayları haberimizde paylaşacağız.

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

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