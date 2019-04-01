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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

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Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Liseleri'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden çok sayıda öğrenci, 2018-2019 eğitim yılı 2. dönem sınavları hakkında araştırma yapıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık lise ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile üç oturum halinde yapılacak. İşte, MEB'in yayımladığı açık lise sınav takvimi...

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

Öte yandan AÖL'den, 7 Nisan'da yapılacak 3. oturumun saatine ilişkin açıklama geldi. İşte o açıklama;

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak AÖL 2. dönem sınavları ne zaman

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

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