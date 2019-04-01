Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Liseleri'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden çok sayıda öğrenci, 2018-2019 eğitim yılı 2. dönem sınavları hakkında araştırma yapıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık lise ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile üç oturum halinde yapılacak. İşte, MEB'in yayımladığı açık lise sınav takvimi...
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.
Öte yandan AÖL'den, 7 Nisan'da yapılacak 3. oturumun saatine ilişkin açıklama geldi. İşte o açıklama;
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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