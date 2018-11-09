Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden çok sayıda öğrenci, kasım ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman?
2018-2019 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Yeni basılan ders kitaplarını temin eden AÖL öğrencileri şimdi, sınavların yapılacağı tarihlere odaklanmış durumda. İşte, AÖL 1. dönem sınavları hakkında merak edilen detaylar...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)
YENİ AÖL KİTAPLARI DAĞITILMAYA BAŞLADI
Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitaplarının tamamı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Kararıyla yenilenen öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış ve basılmıştır.
Yeni basılan kitaplar, halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır. Halk eğitimi merkezleri öğrencilere yeni basımı yapılan kitapların dağıtımını yapacaktır. Depolarında bulunan önceki yıllara ait kitapları kesinlikle öğrencilere dağıtmayıp, geri dönüşüme gönderecektir.
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