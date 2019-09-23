Açık lise sınav tarihleri ne zaman? AÖL kayıtları ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2019-2020 dönemi için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, gerekli işlemleri yapıp kayıtlarını tamamlayan açık lise öğrencileri, yeni dönemde yapılacak sınavların tarihini merak ediyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrenciler için ders seçim işlemleri devam ediyor. Kayıtların ardından ders seçimi yapan öğrenciler şimdi de sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AÖL açık lise kayıtları ve sınav takvimi hakkında merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
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