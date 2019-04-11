Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan üç oturumun ardından tamamlandı. Adaylar şimdi sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak ediyor. Öte yandan kayıt yenileme tarihleri de araştırılıyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, geçtiğimiz hafta sonu AÖL yani açık lise sınavlarına katılım sağladı. Gözler şimdi MEB'in söz konusu sınavlara ait sonuçları açıklayacağı tarihte. Dönem başında yayımlanan iş takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmıştı. İşte, AÖL ikinci dönem sınavlarının sonuç açıklama tarihi...
MEB SONUÇ TARİHİNİ DUYURDU
6-7 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN?
Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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