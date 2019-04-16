Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ikinci dönem sonuçları açıklandı mı?
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından bu kez de sonuç açıklama tarihlerine odaklandı. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ikinci dönem sonuçları açıklandı mı?
AÖL ya da vatandaşlar tarafından bilinen adıyla açık lise sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağı, söz konusu kurumda eğitim alan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise MEB tarafından açıklanan iş takviminde duyurulmuştu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
6-7 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN?
Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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